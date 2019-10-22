國民黨近期將展開不分區立委提名作業，傳出黨主席吳敦義、國民黨團總召曾銘宗、全國農田水利會會長林文瑞確定排在安全名單內，而現任不分區立委童惠珍也積極爭取。被問到若獲黨徵召願意出征？童略顯尷尬笑出、停頓5秒後說「任何人被徵召都會來吧！」這次選舉要爭取民眾對國民黨重新認同，是困難且重要的戰役，不管黨有無徵召，都要全力以赴協助。

國民黨這屆不分區立委有11席，傳出吳敦義有意將自己列為不分區安全名單，名次為7、9、11名。國民黨立委童惠珍表示，國民黨作為歷史政黨，也是現在最大在野黨，不分區安排上，黨中央會按照最適合的比例分配，根據專業、地區協調，排到大家都肯定的名單出來。

童惠珍說，這次不是只有國民黨在爭取不分區名單，每個政黨都花很多力氣，因為選舉非常緊繃，大家都想爭取國會最多席次，包括柯文哲也說國會三黨不過半，每個政黨對不分區的安排，都有嚴謹考慮。

詢及是否有意爭取連任，繼續為僑胞發聲，童惠珍指出，如果在此領域上能幫僑胞，以及幫國民黨加分，面臨艱困的總統與立委選舉，任何一個國民黨的黨員對黨有貢獻，都應該熱血盡全力幫助黨中央。

韓國瑜請假下鄉傾聽民眾心聲，但民調仍落後蔡英文總統，童惠珍緩頰，要給韓國瑜一點時間，讓民眾慢慢了解，韓國瑜過去被綁在市政，啟動下鄉之旅後，民眾會愈來愈認知韓國瑜與國政顧問團對國政願景的規劃，反觀民進黨荒腔走板的施政，民眾一定能發現誰是最適合領導台灣的人與政黨。

(中時 )