民以食為天，旅行中除看美景、品人文，美食也是重要關鍵！在多元文化共融並存又幅員遼闊的馬來西亞，造就了獨有的美食風華，不只肉骨茶、椰漿飯、娘惹糕外，其實馬來西亞四大菜系與早晚三餐的美食也很精彩，很多料理台灣也吃得到！透過馬來西亞美食全攻略，可以透析馬來西亞的生活與文化，親身用味蕾來融入在地！

CNN Travel評選的全球第一美食「仁當」，是正式場合、或與向客人表示尊敬時的桌。（馬來西亞觀光局 提供）

• 馬來人料理

揉合了東南亞各國風味，是馬來族的傳統料理。椰漿飯為最知名的代表菜，一吃就會瞬間被濃濃南洋味的給填滿，通常會搭配炸雞、牛肉等肉類，還有炸得酥脆的蝦餅粘著馬來人獨特醬料一起吃，熱帶國家開胃就靠這一味；還有使用蝶豆花煮出、帶著淡淡香氣與淡藍色澤的「藍花飯」與辣味十足，甚至是CNN Travel評選的全球第一美食：以特殊辛香料燉煮肉類料理「仁當」。

香烤後的餅沾上印度咖哩，是最經典的印度風味。（馬來西亞觀光局 提供）

• 印度人料理

使用「各式香料」堆疊出的層層香氣，伴隨著金黃色澤的咖哩，便是認出印度人料理的關鍵！印度裔穆斯林最愛的乾式咖哩「扁擔飯」，以及印度煎餅與印度拉茶，皆是不能錯過的代表美食。

在台灣也經常看見的海南雞飯，可說是馬來西亞華人的「滷肉飯」等級國民美食。（馬來西亞觀光局 提供）

• 華人料理

在馬來西亞的各菜系中，與台灣人淵源最深的莫過於華人料理。除了肉骨茶、海南雞飯，濃郁海鮮味的福建蝦湯麵和傳統街頭小食米漿粿，在台灣則被稱為麥仔煎，都是來到馬來西亞值得一嚐的美食！

將南洋香料加入炒米粉裡，酸、甜、辣味兼具的米暹，完整詮釋娘惹精神。（馬來西亞觀光局 提供）

• 娘惹料理

「娘惹」即是中國移民和馬來人通婚，所誕下的女性的意思。娘惹料理，也是將馬來西亞在地香料融入華人菜餚後，演化出的特色菜系，所以菜色會有一些中華料理的影子。像是將魚肉、蝦、墨魚弄碎成漿的「烏打」，是最地道的街邊小吃，感很覺像台灣的甜不辣； 此外，還有馬來西亞酸辣版的炒米粉「米暹」、叻沙與傳統甜點娘惹糕都是代表之作。

(中時電子報)