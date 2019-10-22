國道3車禍 男子自撞護欄命危送醫 12:382019/10/22 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 年約50多歲男子今（22日）上午10時許，駕駛自小客車行經國道3號南下53公里處，男子不慎自撞路邊護欄，警消獲報前往現場搶救，男子坐在駕駛座上、已失去生命跡象，男子無明顯外傷，送往三峽恩主公醫院急救，詳細車禍原因待進一步釐清。 (中時 ) #男子 #國道 #車禍 #外傷 #三峽 也許您會感興趣 推薦閱讀 外送員頻傳車禍死 熊貓出新招…網看了狂譙 00:052019/10/18 生活 三重國道旁成社區毒瘤 議員王威元提解決方案 10:302019/10/18 生活 中彰快速路2車碰撞 休旅車起火貨車翻覆 09:282019/10/19 社會 酒駕追撞貨車 保時捷燒成廢鐵 04:102019/10/20 社會新聞 花蓮中橫彎多沙 騎士打滑自摔慘死 21:062019/10/20 社會 剛果民主共和國重大車禍 至少30死18傷 07:192019/10/21 國際 美食外送花蓮意外連連 外送員喊冤 16:372019/10/21 社會 不是我的菜？怪叔叔偷妹鞋20分鐘又放回來 17:572019/10/21 社會 國3南下三鶯段4車追撞 7傷送醫 23:452019/10/21 社會 租房引糾紛 台灣男子遭綁架虐打獲菲警方救出 12:112019/10/22 國際 社會熱門新聞 獨》陸軍269旅再傳自傷事件 士兵送醫搶救中 - 社會 心碎！綠帽夫見妻滑進摩鐵 苦等8hr內褲男來開門 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 徐國勇「港男殺港女」說 葉毓蘭4字轟爆 - 社會 男買一張機票 竟讓航空公司慘賠6億破產 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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