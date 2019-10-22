年約50多歲男子今（22日）上午10時許，駕駛自小客車行經國道3號南下53公里處，男子不慎自撞路邊護欄，警消獲報前往現場搶救，男子坐在駕駛座上、已失去生命跡象，男子無明顯外傷，送往三峽恩主公醫院急救，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時 )