中研院今天宣布，和世界各國同步展開「健康長壽大挑戰」計畫。（中研院提供／李侑珊傳真）

台灣將邁入超高齡社會，中研院今(22)日宣布將參與美國國家醫學院發起的「健康長壽大挑戰計畫」，向全球徵求跨學科領域且具創新的研究計畫，最高可獲得500萬美元的研究補助。

台灣將在2026年成為超高齡社會，65歲以上人口會超過20％、2065年每10人就有4人超過65歲、1人超過85歲，這樣的高齡社會組成會對台灣經濟、醫療衛生體系、社會基礎建設有巨大壓力和衝擊。

美國國家醫學院在今天早上宣布發起「健康長壽大挑戰計畫」，中研院今天也召開記者會，同步宣布與美國國家醫學院及多個國際合作單位攜手合作，盼能集思廣益，共同於全球招募創新且跨領域的計畫構想，期盼藉由全球智慧激發重大突破性研究成果。

中研院表示，未來5年將投入3千萬美元（約9億元台幣），向全球徵求跨學科領域有創新前瞻思維的研究計畫，研究項目跨領域可涵蓋基礎科學、衛生醫療、公共政策、社會經濟等學科。

中研院表示，這項計畫分三階段進行，明年起全球各個合作單位將支持總共約450個種子研究計畫，每個計畫每年補助5萬美元，作為種子資金，以推進創新構思，第二階段自2021年開始，將針對表現傑出並有發展潛力的種子研究計畫，每年至少補助50萬至100萬美元的研究資金，以支持其大膽構想的進一步發展。第三階段若計畫具有突破創新性，並可拓展人類健康長壽，將獲得最高500萬美元的研究補助，預計從2023年開始。

中研院長廖俊智指出，這項全球性計畫希望看到的是全新的做法，要跳脫現有的框架思維和遊戲規則，讓人眼睛為之一亮，而非現有已在做的研究。

中研院植物暨微生物學研究所所長吳素幸表示，中研院補助計畫將從2020年1月6日至2月14日開放申請，不限年齡只要有想法都可以投件，第一階段預計補助10件催化創新計畫，獲選者最多可獲得10萬美元的研究經費。

(旺報 )