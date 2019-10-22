蘇俊豪22日發布退黨聲明稿。（周麗蘭攝）

民進黨籍的雲林縣議會副議長蘇俊豪22日在議會定期會開議時宣布退黨，並辭去雲林縣2020蔡英文總統立委聯合競選總部總督導職務，為下屆立委、總統選舉情投下震撼彈。

蘇俊豪在上午十一點多透過助理發布聲明書退黨，聲明書共有四點，主要理由是民進黨執政近四年來所主張：同婚立法、一例一休、年金改革溯及既往、老舊柴油車汰換、蒜頭大量進口項政策，都忽略基層人民真實感受，理念差異甚大，所以向縣黨部提出退黨申請，並辭去雲林縣2020蔡英文總統立委聯合競選總部總督導一職。

蘇俊豪表示，退黨後將以無黨籍身份參政，會以更客觀、更超然立場為民喉舌，克盡副議長職務，繼續為雲林縣民謀福祉，未來民進黨若有好的政策或好的候選人，他也會理性問政給予支持選賢與能。

蘇俊豪說，不管藍綠任何政黨都是台灣的政黨，不管本土派、外省派都是台灣派，不管原住民、新住民都是台灣人民，生長在台灣這塊土地,定當共同捍衛台灣民主與自由，更要一同致力讓經濟繁榮、社會安定、台灣進步。

蘇俊豪原是國民黨籍，2015年10月宣布退出國民黨加入民進黨，今年原是下屆海區立委選區熱門人選，但去年縣議長選舉他投票給國民黨籍的沈宗隆，遭民進黨雲林縣黨部停權半年處分，與立委黨內初選登記擦身而過。

(中時 )