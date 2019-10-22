香港政府日前表示，涉嫌在台北殺害女友的香港青年陳同佳願意赴台投案，港府樂意協助，「希望台方務實及積極接收」，陸委會則認為，港府此舉疑是「政治操作」，應循正式司法互助，並把完整罪證交給我方，才會讓陳同佳入境，對此國民黨文傳會副主委、新北市立委第一選區參選人洪孟楷今(22日)早在臉書批評，「民進黨政府『反送台』，這是對『反送中』的最大諷刺！」

洪孟楷指出，英國籍林克穎涉酒駕撞死人等外籍人士涉案，我國政府從來都是堅持司法管轄權，因為管轄權等於主權，沒想到當香港嫌犯陳同佳要來台投案，反而瞬間改口。

洪孟楷也PO出內政部長徐國勇2016年擔任立委時，上政論節目談肯亞案的發言片段，面對肯亞涉電信詐騙案的台灣人被強押至中國大陸，徐當時強調，從來沒有一個國家會主張「自己沒有管轄權我給你好了」；對此洪怒批，「過去在野時慷慨激揚的說，現在民進黨政府把一切責任推給『司法互助』的簽訂，分明邏輯錯亂。」

洪孟楷表示，「民進黨政府反送台，就是對過去反送中的最大諷刺，不但葬送中華民國的主權，更是狠打過去自己的嘴臉。」，一個反送台，就是照妖鏡，照出了過去營造的形象都是假，為了做官和政治利益，什麼都能說出口，簡直患了「官癌」。

(中時 )