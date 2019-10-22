109學年大學入學個人申請，眾所矚目的醫學系，108學年以後，個人申請11個醫學系有10個都是使用國英數自4個科目的組合，分別是國立台灣大學醫學系、國立成功大學醫學系、高雄醫學大學醫學系、中國醫藥大學醫學系、輔仁大學醫學系、國立陽明大學醫學系、中山醫學大學醫學系、長庚大學醫學系、慈濟大學醫學系與台北醫學大學醫學系。

馬偕醫學院醫學系則是移除國文科，新增社會科，改為英數社自4個科目組合。

至於外界擔心超額考生進入複試對於學系面試人力是否能負荷，經招聯會調查各醫牙學系意見，皆希望能夠讓更多學生參與甄試，甄選出未來適合行醫的學生，願意投注充裕的臨床醫學師資擔任審查委員，因此已請學校持續要求確保甄試品質。

109學年共有個1787個系組參與繁星推薦招生，其中使用3科最多，有583個系組占了近三成三；其次是4科，有552個系組，占了三成一。繁星使用的科目組合最多的是國英數自，有356個系組，占了兩成；其次是國英數，有220個系組，占一成二；以及國英社，有202個系組，占一成一。

進一步分析，繁星推薦使用英文科、國文科最多，英文科有1367個系組，國文科有1366個系組；接下來依序是數學科1031個系組、自然科624個系組、社會科537個系組。

與108學年相比，繁星推薦新增與減少最多的都是國文科，分別有43個系組與54個系組。

招聯會檢視資料時也注意到，不到一成的23校201系組使用單科，402個系組使用2科，招聯會除了透過電子郵件提醒相關的招生單位，學系應注意科目使用可能的有效度外；教育部也發文提醒，108學年雖無超篩情形嚴重，但預調降參採考科至2科以下校系，應審慎評估甄試能量及109學年可能篩選情形，倘未來發生嚴重超篩或招生爭議情事，將作為審核個人申請招生名額的參考依據。

(旺報 )