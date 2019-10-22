朱立倫為輔選國民黨立委候選人黃桂蘭22日上午特安排到蘆洲湧蓮寺參拜、替黃站台，朱對韓國瑜提出的高鐵南延、一例一休等議題表示肯定，指「對的方向，要用更精確的方式」；媒體問韓國瑜到地方對全國民調是否有幫助？朱回應，轉化「未表態」選民才是目前最重要的。

媒體問「韓國瑜到地方面對選民，對於全國民調」是否有幫助？「任何努力都是有幫助的」朱回應，目前轉化「未表態」選民才是最重要的，現在最重要是爭取更多人支持。

面對韓國瑜提出的高鐵南延、一例一休等議題是否打到綠營要害？朱回應「對的方向，要用更精確的方式」朱對韓提議題表示肯定，但也呼籲要講得更清楚，民眾才會更有感，他表示，一例一休政策確實有對中小企業、勞工朋友造成困擾，絕對需要修正，但仍要維持周休二日、彈性放假。

另對於高鐵南延議題，朱回應，關鍵是大南部地區軌道運輸系統的設立，朱提自己的「三環三線」捷運系統就是台北、桃園將新北連結。

(中時 )