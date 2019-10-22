【臉書直播】1022余天二女余苑綺癌復發

余天、李亞萍二女兒余苑綺上週才產下兒子，不料昨卻傳出余苑綺直腸癌復發，她產後就醫診斷發現，癌細胞已經由淋巴擴散至肝、肺，而余苑綺今（22日）在爸媽余天和李亞萍和家人陪同下，就醫做人工血管，並準備接下來的化療，余苑綺戴口罩現身，余天表示，女兒要先化療，一切聽從醫生指示。

余天、李亞萍陪余苑綺就醫。（圖／游定剛、吳宥妤攝影）

余苑綺上週才產下兒子，被問到寶寶情況，余天表示強忍悲傷表示，女兒要先化療，一切聽從醫生指示，而身旁的李亞萍臉色鐵青，表示得知消息後就徹夜難眠，李亞萍並眼淚狂掉說：「她不能有什麼事情」，讓人心疼。

李亞萍淚崩久久無法言語，等心情稍做平復後，表示自己會很堅強面對一切，「我相信奇蹟，上次已經很堅強地走過來了，我相信這次也會走過來」，一旁余天也安慰她不要哭。李亞萍表示相信女兒會跟上次一樣度過難關，畢竟余苑綺還有2個小孩要照顧，絕對不能輕易倒下。

余天坦言女兒從懷第一胎之後(2017-2019)就沒去追蹤，有2年時間沒檢查，直到懷第二胎，生產前異常不斷咳嗽，各處求診都沒好，是爸爸余天先起疑心，跟醫生討論余苑綺產後是否先安排檢查？余苑綺還天真說是因為懷孕期間本來就容易咳嗽，雲淡風輕想讓爸爸安心。

先行的化療療程主要是針對淋巴癌變部分治療，肝臟跟肺臟受癌細胞擴散影響的部分，則是需要開刀處理，但暫時沒辦法動刀，要等兒子大一點的時候才開刀。而余天也表示第一胎時女兒身體狀況沒異狀，本以為就此沒事，因此懷第二胎時也沒多想，沒想到癌細胞擴散。

(中時電子報)