李女過於飢餓，眼神緊盯一旁賣早餐的餐車，警方悲憫她的遭遇，自掏腰包購買熱食炒飯供她享用。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

巫靜婷／苗栗報導

台中市李姓女子14日因與家人吵架，負氣從住家騎乘單車，遠赴百里外的苗栗縣通霄苑裡地區，原想找工作餬口卻四處碰壁，直到身上盤纏用盡流浪街頭，16日凌晨4點多被巡邏員警發現，警方不忍她在寒風中，飢餓得直發抖，便自掏腰包買早餐給她食用，李女感謝不已。

通霄警分局指出，48歲李姓女子家住台中市太平區，因與家人爭吵，負氣騎單車離家，北上到苗栗縣通苑地區想找工作，但人生地不熟，李女求職到處碰壁，支應2天的求職之行花費，使她身上毫無分文，16日凌晨4點多，她排徊通霄1處金融機構外，被通霄派出所巡邏員警李信維發現。

李女向警方表示，原想到通霄鎮找工作打拚，但因準備不足，沒能找到職缺，身上帶的盤纏也花費殆盡，兩日未進食，因此飢餓難受。警方目睹李女瑟縮發抖，眼神緊盯一旁賣早餐的餐車，悲憫她的遭遇，便自掏腰包購買熱食炒飯供李女享用，並提供工作資訊。

李女感謝警方雪中送炭，簡單用餐休息後，騎上單車往南而行，臨走時向警方表示，「對未來人生仍充滿信心，會做好準備面對接下來的挑戰」。

(中時 )