對於蔡政府堅持陳同佳案，一定要有司法互助的過程。韓國瑜競選總部發言人葉元之說，解決刑事案件才是最重要的，韓國瑜有說若陳同佳來投案，他一定收；民眾可以抉擇，陳同佳事件，政府這麼軟弱，主動放棄司法管權，社會有公評，如果認為我們應主張司法管轄權、捍衛中華民國主權，請投韓國瑜如果主張像民進黨找一堆理由不敢收讓殺人凶手逍遙法外就支持民進黨。

對於國民黨主席吳敦義認為陳同佳由香港自行處理「也有道理」，葉元，香港是屬地主義，台灣是屬人屬地主義，陳同佳因反洗錢法即將獲釋將變自由人，相信台灣及國際社會都不能容許殺人犯逍遙法外陳同佳自己也悔過願意來台投案，想不出我們不接受他來受審的理由。

有關韓國瑜民調落後，葉元之說，民調起起伏伏，我們每次參加活動，韓國瑜走進基層都感受熱乎乎的民心，尤其我們覺得像民進黨做這麼爛，殺人犯要來台灣投案卻不敢收，什麼都政治鬥爭，整個高官都是酬庸，輸29萬票可以行政院長，自動降格當蔡英文總部發言人，整個國家充滿亂象，這樣的政府繼續執政絕對不是中華民國之福，所以我們會一步一腳印爭取民心，也希望大家多多幫我們拉票。

葉元之強調，我們自己做的民調有越來越接近，真正的投票是1月11 日，那也是最準確的民調，大家一起加油。

(中時 )