◎吳敦義評陳同佳案 與黨不同調

香港殺人犯陳同佳來台案引發爭議，藍營頻轟蔡政府出賣司法主權，國民黨文傳會昨天也發新聞砲輔「民進黨的政治思維凌駕社會公義的維持」、「司法標準是因人而異、人權保障是因時而異、公平正義是因事而異」。不過國民黨主席吳敦義上午被媒體詢問陳同佳是否要由香港自行處理時表示「我覺得都有道理啦！」

◎好天氣到周四 週末降雨機率高

東北風稍微減弱，全台各地天氣逐漸恢復穩定，但中央氣象局今（22）日表示，要注意周五、周六兩天，東北風又會開始增強，北部及東半部水較又變高，會有一些降雨情形。

◎水上鄉鐵路高架化 韓承諾納研究

國民黨總統參選人韓國瑜22日到嘉義縣水上鄉璿宿上天宮參拜，受到大批支持者歡迎，廟方送上文昌筆後，現場群眾紛紛高喊總統好，氣勢高昂，針對國民黨海區立委參選人王啟澧現場要求水上鐵路一定要高架化，韓國瑜除承諾會納入研究，也強調2020以後政治人物一定要改變，以人民為本，不以權力為本，還說這3、4年來台灣人民過得很辛苦，很多行業都淒慘落魄，所以台灣一定要改變。

◎致敬《燒肉粽》 蔡淑臻說台語玩穿越

金馬學院、公視與國影中心合作推出《4X相識》系列劇情短片，邀請4位新銳導演利用60年代經典台語片延伸創作，創作4支全新短片。與金鐘獎擦身而過的蔡淑臻，這次在短片《燒肉粽2019》飾演渴望到大城市發展的平凡女人，並透露這是她的第一部台語作品，由於台語程度並非完美，所以事前做了很多功課，希望展現最自然真實的一面。

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(中時電子報)