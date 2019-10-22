去年五月母親節檔期，電信三雄推出499吃到飽方案，引起搶辦風潮，為了吸引用戶回籠，電信三雄近日再度針對499雙飽用戶祭出隱藏版資費，內容甚至比499雙飽更優惠。

去年的499雙飽方案，由於只提供單辦門號，明年5月才到期，以至於國內手機銷量近一年多來重挫，搶搭iPhone 11上市換機潮，為吸引499雙飽用戶提前換機，三大電信公司陸續推出隱藏版資費。

●中華電信698購機方案

解除499雙飽合約可免繳違約金，698購機方案30個月，iPhone 11（128GB）購機價19900元，補貼款約7000元，享有上網吃到飽、網內互打免費，網外及市話各送90分鐘優惠。

●台灣大哥大699購機優惠

免繳提前解約的違約金，取代499雙飽網外+市話各送90分鐘，除了上網吃到飽及網內互打免費，網外再贈送200分鐘。

●遠傳電信698購機方案

同樣免繳提前解約金，改申裝698雙飽資費，購買iPhone 11（64GB），購機價最低19400元，並提供相同於499雙飽的資費方案。

(中時電子報)