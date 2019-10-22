行政院與國安會在香港刑事嫌犯陳同佳表達有意來台投案時，第一時間就以陳嫌是因港府的「政治操作」才會「被自首」，而予以拒絕，此舉大出外界意料。陸媒對此發表評論指出，台灣早在反修例風波出現之前就已發布陳嫌通緝令，並數度向港府提出進行司法處理的要求，但現在陳嫌有意自行投案，他是否因港府政治操作而做此決定，應該讓陳嫌自已到台灣去說清楚。

陸媒《環球時報》發表社評指出，陳同佳去年2月在台殺了女友後逃回香港，正是他的案子促使港府啟動修訂《逃犯條例》，並引發了香港前所未有的社會大動盪。不過反修例風波是後來的事，陳同佳案作為殺人案尚未了結，而且案件的性質變不了。，台灣方面早已發出對陳同佳的通緝令，該通緝令至今有效。

社評認為，在香港尚未發生反修例風波的時候，去年台灣士林地檢署就已發出對陳同佳的通緝令，當時還沒有香港的反修例運動，案子清楚，台灣方面的想法也很單純。如今香港政治動盪高熱不退，台灣當局被廣泛認為從中政治獲利不少，而且總統選舉在即，這樣的好形勢萬一因為陳同佳來台出現變化如何是好？這樣的算計大概是台當局突然變卦、拒絕接收陳同佳的真正原因吧。

如果陳同佳去台灣自首是非自願的，即台灣方面宣揚的他「被自首」了，他人到台灣以後一問不就清楚了？台當局屆時可以盡情炒作港府利用陳同佳搞「政治操作」的內幕，在政治上再大賺一筆。

社評說，陳同佳去不去台灣自首，這當中能有多少「政治油水」可以算計呢？香港當前的局勢已經離陳同佳案最初搧動的「蝴蝶翅膀」離得很遠了，港府已經宣佈撤回修例，局勢往前走了很遠，陳同佳無論去不去台灣，怎麼判，都很難對香港街頭的形勢產生什麼影響。

對於台灣也不會產生很大影響，陳同佳來自首，該怎麼判就怎麼判，它完全可以作為一個純刑事案件在法律層面最終了結。只是選舉臨近，蔡英文和同僚們太過敏感，一旦陳同佳來台成為新焦點，是否會對選舉產生某種微妙的衝擊呢？蔡英文當局恨不能用超級電腦加以研判。

社評認為，為了選舉搞得刑事案件不能正常依法辦理，台灣的政治搞成這種古怪的樣子，註定沒什麼前途，早晚還要經歷一場深刻的政治變化，這大概是註定了的。

(中時電子報)