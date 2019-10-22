剛產下一子的余苑綺昨驚傳直腸癌復發，台大大腸直腸科主治醫師黃約翰說，像余苑綺30多歲罹患直腸癌的個案並不多見，臨床統計50到60歲是大腸直腸癌發生高峰，除了做糞便檢查可提早發現外，若突然腹瀉，且時間逾2周，就要趕快就醫，反倒是便秘，不必這麼擔心，因為癌症初期腸道只有小部分堵塞，這時只有水便可通過，所以腹瀉反而要緊張。

現年38歲的余苑綺5年前確診罹患直腸癌三期，歷經12次化療控制住病情，並於日前生下第二胎，未料昨傳出被發現直腸癌復發，且轉移到肺和肝；黃約翰表示，30多歲得大腸直腸癌機率只有10%，一般來說，45歲以上罹患機率才會開始上升，50到60歲是高峰，60歲之後機率又會逐漸下降。

黃約翰說，提早發現大腸直腸癌最好的方式是定期做糞便潛血檢查，目前衛福部已提供50到74歲民眾每二年一次免費大腸癌篩檢，且成功把癌症早期發現率從原本的10%提高至20%；而除了做糞便檢查，他說，大便習慣改變是重要觀察指標，尤其本來排便正常的人突然開始腹瀉，且時間超過2周，就要趕快就醫。

黃約翰表示，很多人以為便秘是大腸癌前兆，其實醫師更擔心腹瀉，因為癌症初期腫瘤還小，腸道只是輕微堵塞，這時稀糊的糞便比較容易通過，因此臨床上患者的表現是腹瀉，看診時醫師聽到患者說便秘還不會太緊張，但若講到腹瀉，就會提高警覺。

(中時電子報)