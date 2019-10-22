韓邊吃飯邊關心身邊的長者，展現貼心的一面。（張亦惠攝）

韓邊吃飯邊關心身邊的長者，展現貼心的一面。（林宏聰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜22日中午到嘉義縣六腳鄉崩山社區與長輩一起午餐，韓國瑜一到老人食堂就先去換衣服，化身打菜志工幫長輩打菜，隨後開心與老人們共餐。韓國瑜對崩山社區發展協會照顧在地長輩的用心相當敬佩，稱讚菜色很棒、也很美味。

嘉義縣是全台人口老化最嚴重的縣市，而六腳鄉則是嘉義縣內老年人口比例最高的鄉鎮，崩山社區發展協會理事長周石松表示，崩山社區老人食堂成立約半年，每周5天供應上百位長者用餐，對於韓國瑜到訪共餐相當歡迎。

韓國瑜到現場後就換上圍裙、帽子幫長輩打菜，韓原先要幫所有長輩打完餐，但因社區表示長輩已事先盛好而作罷，就坐後不少支持者高喊「韓國瑜凍蒜」韓立刻起身要大家先不要打擾，讓長輩可以有好的用餐環境，相當貼心，吃飯時也不時關心旁邊的阿嬤。

在場的老人家看到韓國瑜來訪相當開心，也有不少志工和村民要與韓國瑜合影、簽名，在深綠的嘉義縣韓仍展現高人氣。與韓一同吃飯的83歲阿嬤謝黃牙說，韓國瑜相當親切，希望他未來能當選總統。

(中時 )