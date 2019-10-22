余天、李亞萍陪女兒余苑綺到醫院。粘耿豪攝

李亞萍眼掩面痛哭。粘耿豪攝

余天、李亞萍愁容滿面。粘耿豪攝

余天、李亞萍的36歲女兒余苑綺上周14日才平安生下兒子，兒子卻被診斷出罹患心室中隔缺損，需手術治療，沒想到余苑綺還在月子中心，卻傳出直腸癌三期復發，癌細胞已從淋巴擴散到肺部和肝臟，今(22日)中午她在爸媽及老公、弟弟余祥銓陪同下，一起到台北榮總做人工血管，準備接下來的化療。

一家人約中午抵達榮總，余苑綺看起來堅強勇敢，李亞萍講到女兒的病情，泣不成聲，哭著說：「我會很堅強，我會很堅強，我相信會有奇蹟，綺綺會度過這個難關，因為上次化療也是很痛苦，她走過來了，這次一定也會堅強走過來，她還有2個小孩要照顧，我不哭…，而且還有一點…好，我不講了。」一家人愁容滿面，令人鼻酸。

余天說，檢查報告昨天出來，從淋巴擴散到肺部和肝臟，醫生就要她趕快到醫院做人工血管，「她之前有追蹤，直到懷第1胎之後，有2年時間沒追蹤了，懷這胎前就一直咳嗽，看了很多醫師不會好，生完之後，我說是不是要再看醫生，她自己還講女人懷孕本來就會咳嗽，生產完就會好。」余天說，孫子現在在月子中心，要等大一點才能動手術。大夥關心綺綺的身體，她戴口罩冷靜地說，先化療再開刀，現在還是會咳嗽。

余苑綺2014年罹患直腸癌第三期，後來經歷12次化療後抗癌成功，接著結婚生子，在2年內連拚2胎，由於懷孕期間無法照X光，加上孕期不明出血，專注安胎，10個月沒回診檢查，一直等到生產完才做完整檢查，余家原本還沉浸在迎接新成員的喜悅，沒想到又面臨余苑綺癌症復發的噩耗。

下午1點多左右，余苑綺目前已進手術室做人工血管，她老公Gary是上班族，剛剛表示已請假照顧老婆，女兒樂樂由乾媽照顧，兒子在月子中心，「綺綺很堅強」；問他是否有後悔讓她再懷第二胎？他語露哽咽，點頭說：「有！」余苑綺裝人工血管之前受訪，提到此刻的心情「內心情緒交雜」。

(中時 )