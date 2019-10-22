台南一名李姓男子的妻子2016年10月起多次未返家過夜，2017年5月間好奇前往公司查看，居然看到妻子晚上10時許與張姓老闆滑進摩鐵，為了確定妻子是否偷情，便在房間外苦等8小時，沒想到隔天清晨6時許，崩潰看到張男僅穿內褲走出來， 憤而對妻子提告求償100萬元。

據李男指稱，他見妻子與張男進摩鐵後，便在房間外等了8小時，隔天一早6時許見後摩鐵的房間鐵門打開，妻子準備開車離去，便上前質問，不料此時張男竟然只穿著內褲跑出來，這才確定自己被戴了綠帽。

但李妻否認表示，自己沒返家過夜，事發當晚本來就打算投宿摩鐵，因張男擔心身體狀況不佳，耽誤到隔天工作，才會留下來一同過夜，但張男整晚都睡沙發，2人沒有滾床單。

台南地院法官認為，李妻深夜與異性同住摩鐵，還共處一室長達8小時，已逾越一般男女正常互動的關係，最後判妻子應賠償丈夫15萬元。刑事部分因查無性交合證據，檢察官予以2人不起訴處分。

(中時電子報)