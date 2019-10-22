酒醉男與妻口角 當街砍傷愛妻遭逮 12:322019/10/22 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市新莊區中午發生酒醉男砍傷妻子的案件。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新莊區新北大道7段中午發生當街砍人事件。一名疑似酒醉男子疑似和妻子在路邊吵架，雙方爆發激烈口角後，酒醉男盛怒之下竟然光天化日下持菜刀對著妻子頭部猛砍後然後逃逸。 妻子傷重倒臥在路邊求救，被路人發現後緊急送往輔大醫院急救前傷勢穩定，並無生命危險。警方獲報後發現砍人的竟是傷者丈夫，餘力出動警網圍捕前已將該名酒醉莽漢逮捕，目前正在警局偵訊當中。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障 (中時電子報) #發現 #口角 也許您會感興趣 推薦閱讀 繳費更便利！eTag聯名卡可繳北市停車費 11:332019/10/18 生活 投資詐騙2.2兆 百名陸客馬國當街號哭下跪求援 14:472019/10/19 兩岸 北市艋舺公園街友口角 一人遭刺傷送醫 06:582019/10/21 社會 陸軍上士才剛收假回營 清晨疑墬樓身亡 13:232019/10/21 社會 OL控右奶被抓傷 檢：監視器只拍到襲臀 13:592019/10/21 社會 吃味精傷身？醫駁：有驚人好處 15:572019/10/21 生活 日發現逾50隻紅火蟻蟻后 緊急滅蟻強化邊境管控 17:122019/10/21 國際 eTag代扣路邊停車費 台北市率先啟動 04:102019/10/22 投資理財 甫收假回營 586旅上士墜樓亡 04:102019/10/22 社會新聞 藍委與蘇揆互嗆「閉嘴」、「你叫什麼叫」 11:482019/10/22 政治 社會熱門新聞 獨》陸軍269旅再傳自傷事件 士兵送醫搶救中 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 心碎！綠帽夫見妻滑進摩鐵 苦等8hr內褲男來開門 - 社會 徐國勇「港男殺港女」說 葉毓蘭4字轟爆 - 社會 男買一張機票 竟讓航空公司慘賠6億破產 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。