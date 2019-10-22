新北市新莊區新北大道7段中午發生當街砍人事件。一名疑似酒醉男子疑似和妻子在路邊吵架，雙方爆發激烈口角後，酒醉男盛怒之下竟然光天化日下持菜刀對著妻子頭部猛砍後然後逃逸。

妻子傷重倒臥在路邊求救，被路人發現後緊急送往輔大醫院急救前傷勢穩定，並無生命危險。警方獲報後發現砍人的竟是傷者丈夫，餘力出動警網圍捕前已將該名酒醉莽漢逮捕，目前正在警局偵訊當中。

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(中時電子報)