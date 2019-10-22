前新北市長朱立倫22日替國民黨立委候選人黃桂蘭蘆洲站台，被媒體問及民眾不表態支持國民黨候選人，韓國瑜是否成為「換柱2.0」？朱回應，唯一要做的事情就是將「不表態」選民爭取回來；對於國民黨主席吳敦義將列入不分區立委安全名單？朱立倫回應，「尊重吳敦義」也呼籲黨內應多給年輕朋友機會。

朱立倫為輔選國民黨立委候選人黃桂蘭，22日上午安排到蘆洲湧蓮寺參拜、站台，朱立倫被媒體問及，許多民眾不表態支持，韓國瑜是否會成為「換柱2.0」？朱回應，現在唯一要做的事情，就是將「不表態」選民爭取回來，他指黨內需要海納百川、化敵為友，才能爭取更多勝選，並指出綠營蔡英文民調支持度並無增加，「不表態選民」是國民黨共同努力目標。

對於國民黨主席吳敦義將列入不分區立委安全名單？朱立倫回應，一切尊重吳敦義，他也呼籲國民黨內的不分區立委名單，應多給年輕朋友一些機會。

(中時 )