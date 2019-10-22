國際跨虹聯盟今天至總統府遞交陳情書，希望蔡英文總統聽到跨虹者的心聲，要求衛福部修正把「性傾向扭轉治療」列為非法醫療行為的函釋；教育部改正對於校園內性別教育的不當內容；人權是普世價值，請政府重視跨虹者的人權。

「跨虹者」意謂從同志身份轉變成非同志身份，國際跨虹聯盟主張同志不是天生的，是有可能轉變的。國際跨虹聯盟的代表Paul表示，國外有許多同性戀因為不快樂，想要脫離同志生活，衛福部的禁令等於是扼殺了同性戀或是變性人改變的機會。他也呼籲，既然在學校教同志教育，就要把跨虹者也列入教材，才算是完整的性別教育。

「國際人權聯盟」2019年會昨（21）日在台北開幕，國際跨虹聯盟曾致函蔡英文及國際人權聯盟會長，要求協助跨虹者加入這場會議，讓跨虹者人權也受到更多保障，但並未如願。

Paul要求以後政府補助的各項人權活動，必須邀請跨虹者參加，他們也邀請蔡英文參加10月25日在台北舉辦的第一屆國際跨虹聯盟高峰會，傾聽跨虹者的聲音。

(中時 )