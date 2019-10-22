國民黨總統參選人韓國瑜到朴子市配天宮參拜。（林宏聰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜今22日在嘉義縣的行程馬不停蹄，中午來到朴子市配天宮參拜，眾多支持者一早就到場等待，看到韓國瑜現身，不少人立刻喊出「換人做做看」，一名昨天就跟著韓國瑜跑嘉義的75歲老翁說，就算再累、皮夾都被扒掉了，他還是堅持每場都跟，即使腿腳不利落，照樣坐在地上聽韓國瑜每場致詞，聽完還得拜託旁人把他拉起來，鐵粉老翁說他唯一挺韓，認為只有韓國瑜才能讓中華民國脫胎換骨。

韓國瑜到配天宮參拜，目測現場約3、400人擠爆廟埕，還有不少在地居民也跟出來，想看看韓國瑜的廬山真面目，韓國瑜參拜媽祖後致詞，身旁喊總統好的聲音此起彼落，人氣相當高。

韓國瑜說，配天宮的媽祖歷史已300多年，說歷代祖先來拜媽祖，無非是希望國泰民安，風調雨順，不管身處哪個朝代都希望安居樂業，韓國瑜說他台灣頭走到台灣尾，很多民眾都說這3、4年來日子過得好辛苦，像現在都大中午了，日頭這麼大，現場還這麼多人，為什麼？因為大家都抱著希望，希望台灣未來會不一樣，強調真的要苦民所苦，他真心希望台灣國泰民安，風調雨順，當他喊出台灣安全，全場馬上接力喊出「人民安全」，並高喊韓總統加油。

(中時 )