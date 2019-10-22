台灣的夜市文化深植在每個人心中，逛夜市是男女老幼都喜愛的休閒活動，同時北中南各地的夜市也都各具特色。台中是著名的夜市美食起源地，有網友就好奇「逢甲夜市是台中最好吃的夜市？」引起網友熱議，當地人更揭曉他們心目中真正好吃又實在的台中最夯夜市。

逢甲夜市座落台中知名商圈，是觀光客青睞的台中觀光夜市首選。（摘自旅遊王）

逢甲夜市座落台中知名商圈，位於逢甲大學方圓一公里以內，店家包羅萬象，有吃、有逛、還有玩，是觀光客青睞的台中觀光夜市首選。因此引起網友好奇，他在PTT《台中版》上發文提問，表示自己一直以來都認為逢甲東西好吃有特色，不過在發文的一個月前卻發現似乎「退步了」。想問當地人是否現在最好吃的夜市，還是逢甲夜市？

此文一出，文章下面馬上出現關鍵字，果真不是逢甲夜市，而是位在相反方位的「旱溪夜市」。「旱溪夜市～沒有之一」、「台中我只承認旱溪夜市」、「旱溪夜市還是正解」。

據《旅遊王》指出，旱溪夜市位在台中市東區，約六千坪的寬闊空地，每週二、四、五、六營業總是擠滿人潮。與逢甲商圈的大型觀光夜市不同，旱溪夜市是在地人平時逛街、吃點心的好去處。網友表示，旱溪夜市裡最多美味小吃，絕對完勝逢甲。「傳統夜市還是去旱溪夜市」、「傳統夜市還是去旱溪夜市」、「旱溪！重複性低又不貴」

相較於逢甲夜市偏向觀逛性質，旱溪夜市幾乎都是攤商而非店家，各類小吃美食重複性不高，各自具有特色，令台中當地人愛不釋手。因此總結「逢甲適合逛的；旱溪吃的」。

網友好奇在PTT台中版發文「逢甲夜市是台中最好吃的夜市？」引起網友熱議，當地人更揭曉他們心目中真正好吃又實在的台中最夯夜市。（摘自PTT）

(中時電子報)