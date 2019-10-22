楊姓女駕駛的小客車車頭凹陷。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中大雅王姓老嫗清晨騎機車要去學校運動，行經中清路4段時，不慎與開車準備上班的楊女擦撞，老嫗頭部重創，送醫急救後不治，雙方均無酒駕，正確肇事原因待警方釐清。

82歲王姓婦人清晨5時許出門晨運，騎機車從T字路口穿越中清路4段，準備到附近大明國小運動，不慎往沙鹿方向的小客車擦撞，王婦雖有戴安全帽，但因顱內出血，經送清泉醫院急救後仍告不治。

48歲楊姓女駕駛表示，王婦突然從左側出來，她剎車不及才會撞上，且當時為綠燈。警方指出，雙方均無酒駕，肇事責任有待進一步調查釐清。

(中時 )