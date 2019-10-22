老嫗騎車晨運 不慎與車相撞斷魂 12:592019/10/22 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王姓老嫗騎機車出門晨運，不慎與車擦撞身亡。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 楊姓女駕駛的小客車車頭凹陷。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） 台中大雅王姓老嫗清晨騎機車要去學校運動，行經中清路4段時，不慎與開車準備上班的楊女擦撞，老嫗頭部重創，送醫急救後不治，雙方均無酒駕，正確肇事原因待警方釐清。 82歲王姓婦人清晨5時許出門晨運，騎機車從T字路口穿越中清路4段，準備到附近大明國小運動，不慎往沙鹿方向的小客車擦撞，王婦雖有戴安全帽，但因顱內出血，經送清泉醫院急救後仍告不治。 48歲楊姓女駕駛表示，王婦突然從左側出來，她剎車不及才會撞上，且當時為綠燈。警方指出，雙方均無酒駕，肇事責任有待進一步調查釐清。 (中時 ) #老嫗 #不治 #急救 #酒駕 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 金門警方抓「黑牌」幽靈車 罰3600-10800元 09:522019/10/18 生活 酒駕追撞貨車 保時捷燒成廢鐵 04:102019/10/20 社會新聞 榮總、振興都成提款機 醫院慣竊連4偷 11:152019/10/20 社會 酒駕高峰期來臨 警與志工組團來宣導 11:342019/10/20 生活 酒駕高峰期來臨 警與志工組團宣導 12:332019/10/20 生活 新莊清晨槍擊案 警方24小時內破獲 21:042019/10/20 社會 陸軍裝甲586旅傳意外 上士清晨墜樓不治 09:432019/10/21 社會 陸軍上士不明原因墜樓亡 軍警調查死因 10:572019/10/21 社會 林鄭到訪清真寺 穆斯林團體：警方政府有真誠致歉 12:342019/10/21 兩岸 桃園大樓凌晨惡火 8人救出1女送醫不治 09:222019/10/22 社會 社會熱門新聞 殺人犯有中共陰謀？宅神：覽X啦 - 社會 獨》陸軍269旅再傳自傷事件 士兵送醫搶救中 - 社會 陳同佳案 調查局退休戰神痛批蔡小孬孬 - 社會 徐國勇「港男殺港女」說 葉毓蘭4字轟爆 - 社會 就愛「小蘿莉」 高材生誘82少女拍裸照 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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