日皇德仁夫婦22日下午1時(台北時間12時)將在皇宮正殿「松之間」舉行約半小時的「即位禮正殿之儀」，向海內外宣布即位，這是每位天皇都要經歷的重要儀式。東京22日上午還下大雨，到了即位禮舉行時突然放晴，天公作美下使儀式順利完成。

這次儀式的舞台設在室內，德仁穿著「黄櫨染御袍」從松之間內部登上日皇即位的寶座「高御座」，皇后雅子則穿著傳統日本和服十二單登上一旁的「御帳台」。

日本皇后雅子22日下午1時在皇宮正殿「松之間」出席約半小時的「即位禮正殿之儀」。(翻攝自NHK實況轉播畫面)

這次較特殊的是將舉行「宸儀初見」即位傳統儀式。宸儀是指天皇的儀態，即高御座的紫色布幕拉開後才能看到新天皇，這是日本從平安至昭和時代一直沿襲的儀式，平成天皇即位時沒有舉行，令和年代才重新復活。為了讓出席賓客都能清楚看到日皇，賓客席中架設了2台200英吋、3台100英吋的大螢幕等共30台螢幕。

高御座是僅在日皇即位時使用的寶座，現存的高御座是配合1915年日皇嘉仁（年號大正）即位時製作，已被收藏了30年，這次又重新上漆、整修，高約6.5公尺、重約8噸，八角形的屋頂頂端裝飾著金色鳳凰，8個角也有小型的金鳳凰。御帳台比高御座略小，高度約5.5公尺。

高御座的兩旁平台上，放著日皇代代相傳的包括八咫鏡、草薙劍及八戶瓊勾玉（曲玉），又被稱為鏡、劍、璽的3種神器，以及公務用的御璽及國璽。

高御座掀開布幕後，德仁首先發表「即位致辭」。他表示，「上皇(明仁)超過30年的在位期間，隨時祈願國民的幸福與世界和平，無論何時都與日本國民同甘共苦，讓我深思他以身作則的姿態。在此我宣誓，將隨時祈願國民的幸福和世界和平，同時貼近著國民，遵從憲法盡到作為日本與日本國民總體象徵之職責。我懇切希望在國民的睿智及不懈的努力下，讓我國更進一步的發展，對國際社會的友好與平和，人類的福祉與繁榮作出貢獻。」

日相安倍隨後代表日本國民宣讀賀詞。安倍表示，聽了日皇的致辭深受感動，敬愛之情重新油然而生，我們國民也將盡最大的努力，一同創造和平、充滿希望、令人驕傲的日本光輝的未來。安倍最後代表國民三呼「天皇殿下萬歲！」，戶外禮砲響起，宣布即位儀式順利完成。

(中時電子報)