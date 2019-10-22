加拿大跨性別(男跨女)單車選手麥坎納(Rachel McKinnon)於UCI自由車場地賽世界錦標賽衛冕成功，她在200公尺的35-39歲組別的資格賽還刷新了世界紀錄。麥坎納這次的勝利引起強烈反彈，美國總統長子小川普(Donald Trump Jr.)推文表示：「搞正確無極限！為那些努力半生的女選手感到悲傷。」

You can never be woke enough! Sorry to all female athletes who spent their lives mastering their games.



Transgender Cyclist Who Set Women's World Record Wouldn't Have Qualified For Men's Championship https://t.co/r6YMS5IYkG — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 21, 2019

前女子冠軍Victoria Hood說：「科學的證據顯示，男人身體經過青春期發育之後就可以永久保有部分優勢。」包括更大的骨架、心臟、肺活量、上肢重量。

去年敗給麥坎納的銅牌女將Jennifer Wagner-Assali說：「我們辛苦爭取來的女子運動算什麼呢，再這樣下去，到時候只會剩下男子比賽和男女混合比賽了。」

麥坎納本人強烈反擊：「男人比女人強只是刻板印象。」「我沒有贏過奧運和頂級賽事的獎牌。」「不讓我參賽就是否定我的存在，否定我的人權。」

爭議的部分在於跨性別只需要「控制睪酮素兩年達標」就可參賽，即使身體還是男人也一樣。反過來說如果是女跨男的跨性別，增加過睪酮素之後就不許再參加女子比賽。

麥坎納這次承受很大壓力，站在她那邊的人似乎更少了。反對者表示：「運動賽事是一種資格，關乎身體條件和天分，不是人權，所以不是每個人都能參加奧運。」當然麥坎納並沒有違規，該檢討的是賽事規定，只要規定不改，以後還會有更多類似的情況。

(中時電子報)