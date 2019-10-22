加拿大跨性別(男跨女)單車選手麥坎納(Rachel McKinnon)於UCI自由車場地賽世界錦標賽衛冕成功，她在200公尺的35-39歲組別的資格賽還刷新了世界紀錄。麥坎納這次的勝利引起強烈反彈，美國總統長子小川普(Donald Trump Jr.)推文表示：「搞正確無極限！為那些努力半生的女選手感到悲傷。」
前女子冠軍Victoria Hood說：「科學的證據顯示，男人身體經過青春期發育之後就可以永久保有部分優勢。」包括更大的骨架、心臟、肺活量、上肢重量。
去年敗給麥坎納的銅牌女將Jennifer Wagner-Assali說：「我們辛苦爭取來的女子運動算什麼呢，再這樣下去，到時候只會剩下男子比賽和男女混合比賽了。」
麥坎納本人強烈反擊：「男人比女人強只是刻板印象。」「我沒有贏過奧運和頂級賽事的獎牌。」「不讓我參賽就是否定我的存在，否定我的人權。」
爭議的部分在於跨性別只需要「控制睪酮素兩年達標」就可參賽，即使身體還是男人也一樣。反過來說如果是女跨男的跨性別，增加過睪酮素之後就不許再參加女子比賽。
麥坎納這次承受很大壓力，站在她那邊的人似乎更少了。反對者表示：「運動賽事是一種資格，關乎身體條件和天分，不是人權，所以不是每個人都能參加奧運。」當然麥坎納並沒有違規，該檢討的是賽事規定，只要規定不改，以後還會有更多類似的情況。
(中時電子報)
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