蔡英文總統接受媒體聯訪，強調台灣從未放棄管轄權，但需要與港府彼此有更多的合作，才能讓司法處理程序更完整。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統南下宗教之旅第二站抵達彰化員林市員林禪寺。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統至員林禪寺參拜，董事長朱文科親自在寺前相迎。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統22日南下彰化，前往員林市員林禪寺參拜時，受到寺方和支持者熱烈歡迎；針對港人陳同佳有意來台投案，蔡英文強調，全案牽涉到司法管轄權的行使，和港府是否願意拿出負責任的態度，台灣方面已經做了準備，且從未放棄管轄權，後續一切交由行政院處理。

蔡英文指出，這個案子的被害人、加害人都是香港公民，整個事件的處理過程中，必要的協助、相關資訊的提供，都需要雙方政府的合作，才能讓整個司法的偵辦跟司法的審查、審判可以得到最完整的一個成果。

蔡英文表示，雖然犯罪發生地在台灣，但是當事人都是香港公民，相關事證也在香港，港府卻拒絕行使管轄權，讓受害公民無法得到正義伸張，對於司法的追訴也採取不管的態度，她覺得這對香港長久來講是不好的，畢竟香港人到處去旅遊，若在不同國家發生事情，香港政府都是這樣的態度，其實會讓各國政府都感到非常頭痛。

她說，究竟是誰政治凌駕法律？應該管的不管？這個是很清楚的，台灣的政府願意負擔起這個責任，算是凌駕法律嗎？

另外有媒體問到陳水扁指出賴清德出席高雄會商後，已達成共識，是否蔡賴配已經有譜？蔡英文笑著回答，一定會在最適合的時候提出最佳的人選組合。

蔡英文此行南下彰化進行宗教參訪，上午至田中乾德宮、員林禪寺和大村慈雲寺等廟參拜，也為選區內的立委陳素月等人輔選；中午預計與地方人士至溪湖鎮吃羊肉爐，下午則到彰化市王長發商號，吃滷味和青年座談，為立委黃秀芳拉抬聲勢，兩個行程皆不公開，之後再轉往台中市繼續跑行程。

(中時 )