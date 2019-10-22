台中8歲輕度自閉症家長向媒體投訴，兒子成教育人球，遭至少4所公私立幼兒園拒絕入學，小學才讀到二年級，已換到第三所小學；這學期原本就讀台中市太平區一所實驗國小，兩天就被校方要求轉學；對此校方解釋，該學童來試讀兩天，經家長爭取也讓他試讀了3周，但考量學校為實驗小學混齡授課，課堂時間也相當長，以及孩子的狀況並非沒有學習的可能，為孩子著想才會建議轉到適合的學校。

據悉學童媽媽指稱，到實驗小學就讀兩天就被要求轉學，經她求情後獲得伴讀機會，沒想到導師在她面前引導全班學生言語霸凌，「請你管好你的嘴巴，不要污染我們的耳朵！」。校方指稱，學童有輕度自閉，8月底申請試讀，試讀兩天就發現他不適合，後來仍讓他試讀三周，目前該學童已轉到他校就讀。

校長指稱，該校是混齡的實驗小學，上課時間是上午8點到下午4點半，上午每堂課上課80分鐘，下午則為戶外探索，每堂課120分鐘，孩子到校試讀兩天後就發現，他不能融入班級，總是固著於自己想做的事，同學上課時，他不是自顧自畫畫，就是往外跑，由於肌力問題，上廁所也需同學協助。

至於家長指控，導師在她面前引導全班學生言語霸凌，同聲對孩子說，「請你管好你的嘴巴，不要污染我們的耳朵！」，校方指稱，是該學童在閱讀課和同學起爭執，先出口罵同學「肥豬」，在該班中從一年級開始，老師就教導他們對說粗口的孩子以「請你管好你的嘴巴，不要污染我們的耳朵！」導正，這也是班規，不是針對任何人，而是出現這類逾距的行為就是如此導正，該生國小二年級才進入試讀，可能不了解。

後來經媽媽要求也讓他繼續試讀三周，期間發現上午上課他總是自顧自畫畫，並和同學起爭執，該校為實驗小學混齡教學，每天下午又有每堂長達120分的戶外探索，考量孩子的狀況應找適合的學校學習，才會建議家長轉學。

(中時 )