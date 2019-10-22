腸病毒重症死亡 今年現首例！ 13:052019/10/22 中時 林周義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 疾管署今公布國內首例腸病毒併發重症死亡病例，個案感染的是腸病毒71（資料照／廖志晃攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 疾管署今公布國內首例腸病毒併發重症死亡病例，個案感染的是腸病毒71型。因近期腸病毒疫情下降，但仍處流行期，疾管署呼籲民眾留意嬰幼兒健康狀況，並落實手部衛生與環境消毒。一旦出現重症前兆病徵，應儘速送醫治療。 截至目前，國內共累計50例腸病毒重症病例。疾管署表示，詳細情況將在下午2點例行記者會說明。 (中時 ) #腸病毒 #首例 #病例 #國內 #死亡 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北再爆登革熱 首例無症狀感染 02:062019/10/18 地方新聞 比句點更悲傷 04:102019/10/18 藝文副刊 韓民調首破死亡線 網震撼痛哭 14:192019/10/18 政治 獨家》雪莉死亡報告書外流 2消防官員涉案遭撤除職務 14:592019/10/18 娛樂 台南乳癌死亡率六都最高 衛生局：提高篩檢才能下降死亡率 19:092019/10/18 生活 台新投顧看下周指數區間10,900～11,300點 20:102019/10/18 財經 政府補助秋冬國內旅遊 43％民眾心動 10:022019/10/21 財經 中市南區首例！「嘉磐樸樹」打造50年老工廠蛻變新大樓 17:032019/10/21 生活 中市南區首例 「嘉磐樸樹」危老新生 動工 04:102019/10/22 產業．科技 八德首例禽流感 銷毀1450土雞 04:102019/10/22 地方新聞 生活熱門新聞 台灣最廢城市在哪？答案笑翻網友 - 生活 比499吃到飽還猛！電信三雄隱藏版資費曝光 - 生活 台中當地人大推：這夜市好吃完勝逢甲 - 生活 便秘是大腸癌前兆？台大醫：腹瀉更恐怖 - 生活 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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