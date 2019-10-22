疾管署今公布國內首例腸病毒併發重症死亡病例，個案感染的是腸病毒71型。因近期腸病毒疫情下降，但仍處流行期，疾管署呼籲民眾留意嬰幼兒健康狀況，並落實手部衛生與環境消毒。一旦出現重症前兆病徵，應儘速送醫治療。

截至目前，國內共累計50例腸病毒重症病例。疾管署表示，詳細情況將在下午2點例行記者會說明。

(中時 )