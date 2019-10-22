台南市長黃偉哲在選舉期間就關注青年議題，上任後，首創台南先例，成立青年事務委員會，並在市府官網公開徵求青年代表委員，凡18歲至40歲、關心台南在地議題、具參與公共事務熱忱的學生或社會青年，均可報名，獲選青年代表，未來將與市府團隊一起，將熱血想法轉換為實際政策！

黃偉哲表示，為了加速推動相關青年政策，市府已於9月3日頒布「台南市政府青年事務委員會設置要點」，以有效整合青年資源及研析發展策略。委員會將由5至7名專家學者、5至9名青年代表，協同府內7個相關單位首長共同組成，並由市長兼任召集人。

青年事務委員會屬任務型編組，將不定期召開會議，並視需要由相關局處組成工作小組，進一步推動青年業務。研考會表示，為了廣納對於公共事務有熱忱的年輕人才，不限制必須設籍台南，不論是在地人、或正在台南就學或就業的外縣市民眾，只要年齡條件符合、對於參與公共事務有經驗及想法，都可以參加徵選。徵選一律採網路報名，後續由遴選小組進一步面談並擇優聘任。

徵選時間自108年10月22日至11月11日止，歡迎有興趣的青年朋友踴躍加入，青出於南，共創未來！

(中時 )