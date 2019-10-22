總獎金75萬美元，隸屬世界羽聯BWF超級750級賽事的法國羽球公開賽今天點燃戰火，首日寶島選手出戰的均為雙打組合，世界球后戴資穎要台北時間明天晚間10點左右才會登場，首輪對手也從原本的馬來西亞吳堇溦，換成德國華裔女將李怡逢。

戴資穎甫在丹麥羽球公開賽完成2連霸，她在去年法國公開賽一路挺進到決賽才敗給日本山口茜，今年也有保分壓力，首輪原本要迎戰大馬選手吳堇溦，但吳堇溦因為腸胃手術還在休養，由世界第43名的李怡逢遞補參賽，小戴和對手世界排名有落差、贏面相當大，但這也是小戴第一次對上李怡逢，在不熟悉的情況下，小戴仍須步步為營，並盡量不要熱機太慢。

兩位台灣男單好手周天成、王子維也是明天面對首輪挑戰，小天預計下午5點40分出戰世界排名第10的印度選手斯里坎特（Srikanth Kidambi），「羽球王子」則是首輪就要碰上已經26連勝、連5站奪冠的現任世界球王桃田賢斗，比賽時間是明晚11點半左右。

法國站今天首日台灣有6組雙打組合上陣，率先登場的男雙「楊肉盧」盧敬堯/楊博涵，下午4點20分對壘韓國金基正/李龍大，已經拆夥、另外組軍的男雙好手李洋、李哲輝，則是在花都巴黎首輪就狹路相逢，男雙廖敏竣/蘇敬恆、混雙王齊麟/程琪雅及女雙程琪雅/李芷蓁也會陸續上場。

(中時電子報)