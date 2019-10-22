重案組稽查員爬牆進廠。(新北市環保局提供／吳亮賢新北傳真)

環境稽查重案組利用熱顯像儀確認該廠融鋁作業區之溫度。(新北市環保局提供／吳亮賢新北傳真)

10月8日掛牌成立的「新北環境稽查重案組」以「五股垃圾山」污染業者為首要查緝目標，經過2周的蹲點監控，運用空拍機、縮時攝影及熱顯像儀等科技設備，昨(21)日破獲重案組成立後首宗五股垃圾山內的非法煉鋁工廠，並命業者立即停工，最重將可處新臺幣2000萬元罰鍰。

環保局指出，位於五股區中興路三段的「集佳企業社」煉鋁工廠，設置有大量設備及煙囪，且搭蓋鐵皮屋遮掩，企圖迴避檢舉與稽查，雖早已懷疑其涉及污染不法，但囿於門禁重重、大門深鎖而無功而返，便以空拍機蒐證，確認其應為周邊地區空污異味來源之一。

環保局表示，雖業者供稱該廠址已數年未作業，現僅為倉儲使用，但重案組人員依其設備上仍留有作業殘跡，研判業者說法為推諉之詞，故不動聲色暗中調查，並於廠房周圍尋覓合適地點加裝縮時攝影，持續監控，終於在21日發現廠內疑有操作情形，立即派員前往確認。

當重案組人員到場時，該工廠大門依舊深鎖，為避免打草驚蛇，重案組人員先到廠區後方蒐證，以空拍機及熱顯像儀確認廠內作業區域及溫度分布情形，發現確有工作人員正在作業後，立即進廠稽查，並當場偵測到融鋁作業區之溫度達280度以上，作業區後方亦有堆置成品鋁錠數十錠，且仍有餘溫200度左右，證據明確，即依違反空氣污染防制法告發，命業者立即停止作業。

環保局補充，當重案組人員進廠時，業者還驚訝表示已長時間未作業，且作業區相當隱蔽，「怎麼會被發現？」，重案組人員則說明，已蒐證許久，且經科學儀器確認現場作業情形，違法事證相當明確；業者自知有錯，表示願意配合改善，將另尋合法場域或途徑再行作業。

環保局表示，環境稽查重案組以五股垃圾山為首要偵查目標，目前市府五股垃圾山試辦計畫已全面執行清查作業，呼籲業者勿心存僥倖，宜盡速向市府各目的事業主管機關提出申請，若未在輔導期間內(至109年8月31日前)申請者，除依法裁罰，還將面臨停水停電及拆除違章建築等處分，另如有涉及違反公共安全、環境污染、公共安寧或公眾利益等者，也將嚴懲不貸，而占用國有地者則一定依法排拆。

(中時 )