港女命案凶嫌陳同佳有意來台投案，遭陸委會拒絕，對此，前台北縣長周錫瑋今（22日）上午在臉書直播痛批，總統蔡英文處理「國家主權」問題0分，根本是認同「一國兩制」，請大家以後稱呼她為「賣台妹」。

周錫瑋砲轟，蔡英文政府完全放棄「司法管轄權」，這是國家主權中最重要的一部分，國安局長跟民進黨政府然可以異口同聲說，因為政治的考量，不同意陳同佳遣送來台灣接受審判，破壞「司法獨立權」。

另外，周錫瑋也炮轟蔡總統竟同意「一國兩制」，兩岸有共同打擊犯罪的協議，如果在台灣犯罪跑到大陸去，就會遣送回台，香港是大陸的一部分，陳同佳之所以不受此協議的管制的原因，就是因為香港實行了一國兩制，拒絕遣送陳同佳來台，等同就是認同「一國兩制」。

周錫瑋表示，蔡總統是標準的賣台妹，認同一國兩制，放棄司法管轄權、破壞司法獨立權，民進黨就是賣台的政府、民進黨就是賣台的政黨。

(中時 )