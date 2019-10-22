22日宣布退出民進黨的雲林縣議會副議長蘇俊豪家族是政治世家，其父是前縣議會議長蘇金煌之子、胞弟蘇澤峰是嘉義縣副議長，蘇俊豪2015年退出國民黨加入民進黨，2019年10月退出民進黨，退黨原因都是對中央執政失望，宣布時刻都在10月定期會開議。

蘇俊豪原本擔任雲林物流中心公司總經理，2014年接棒父親蘇金煌，高票當選縣議員，並直攻副議長寶座，2015年10月1日宣布退出國民黨，支持蔡英文競選總統，引起政壇錯愕。

時隔快4年，蔡英文總統競選連任，蘇俊豪突然發布退黨聲明，理由是「民進黨執政近四年來所主張同婚立法、一例一休、年金改革溯及既往、老舊柴油車汰換、蒜頭大量進口項政策，都忽略基層人民真實感受。」

蘇俊豪22日受訪表示，民進黨對公投結果反悔是他退黨的主因，不再支持蔡英文競選連任。

蘇俊豪4年前受前縣長蘇治芬之邀加入民進黨，被視為下屆海線立委明日之星，但因去年縣議長選舉蘇俊豪投給國民黨籍的沈宗隆，遭到縣黨部處以停權半年處分，7月3日執行完畢。

民進黨海線立委參選人原是前寮鄉長許忠富初選勝出，上月中央黨部斡旋下換富，許忠富宣布退出，改由蘇治芬披掛上陣。

蘇俊豪宣布退出民進黨，並辭去雲林縣2020蔡英文總統立委聯合競選總部總督導職務，被視為對民進黨海線立委選舉投下重大震撼彈。

(中時 )