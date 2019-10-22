他們徵選各地鳥友的鸚鵡照片，挑選出人氣最高、姿勢適合的鸚鵡後，將其繪製到牆上。（張毓翎攝）

他們還挑選了許多稀有種鸚鵡照片，這隻為紐西蘭特有鳥類鴞鸚鵡。（張毓翎攝）

嘉縣六腳鄉竹子腳為竹本、永賢村的舊稱，街衢以八卦陣結構規畫，像蜘蛛網般的小巷兩旁，有著豐富傳統紅瓦土厝，是一個古樸的閩南社區。鄰近北港溪的竹子腳堤岸，最近正進行彩繪牆製作，由牧田創意彩繪工作室創作，在長100公尺的牆面繪製，號稱全台最大的3D鸚鵡彩繪牆，預計11底能完成。

身為牧田創意彩繪工作室的靈魂人物、彩繪師陳詩薏表示，大部分在台灣的的彩繪牆，多以貓、狗或魚類為主題創作，但將「鸚鵡」作為彩繪角色幾乎看不到，因此，團隊開始在網路上，徵選全台各地鳥友的鸚鵡照片，將這些經網友票選出人氣最高、姿勢適合的鸚鵡，繪製到牆上，此外，還會在地面標示「拍照區」，協助遊客找到最佳拍攝角度。

陳詩薏示範運用彩繪牆，呈現與鸚鵡互動的意象。（陳詩薏提供／張毓翎嘉義傳真）

陳詩薏說，此工程會在2面長100公尺的牆面繪製，一面為3D彩繪，將籌畫、設計超過100隻不同品種的鸚鵡，並將地方農特產品，包括花生、玉米及蘆筍等繪入，目前已完成一半以上，花了近4周的時間；另一面為則為平面彩繪，不論是鸚鵡數量、種類或面積，皆是全台最大的，現在已有許多鳥友帶著自已的寶貝鸚鵡來拍照，盼成為知名彩繪新亮點。

陳詩薏彩繪團隊受地方人士陳俊傑、盧坤仕等人邀請到六腳製作彩繪牆。陳俊傑表示，為了活絡家園，與村內一群志同道合的朋友，大家有錢出錢、有力出力，藉著民間力量，促成此計畫，陳老師團隊非常用心，每隻鸚鵡繪的活靈活現，待完工後將偕同附近村民，布置周邊設施，於12月21日將舉辦音樂會，邀請大家一同共襄盛舉。

在2面長100公尺的牆面繪製。（張毓翎攝）

陳詩薏示範運用彩繪牆，呈現與鸚鵡互動的意象。（陳詩薏提供／張毓翎嘉義傳真）

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