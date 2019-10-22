香港反送中警民衝突持續，新北市長侯友宜今在市議會市政總質詢被議員詢問看法，侯友宜引香港首富李嘉誠曾說的「黃台之瓜 何堪再摘」表示，很難過、感同身受，更形容香港警察是民主與法治之間的夾心餅乾，希望香港政府盡快與民眾溝通，讓香港社會回歸正常。

新北市議員廖宜琨質詢時表示，他是香港女婿，對香港的狀況相當憂心，也絕對無法忍受台灣接受一國兩制變成第二個香港，問侯友宜「如果您是香港警務處長會如何處理？」

侯友宜說，香港因為不團結、內耗、對立，造成現在這種狀況，把責任歸責給司法警察，也不對，因為人民有意見，政府不能抹殺民主，也不能忘了民主、法治，警察真的是一個夾心餅乾，希望大家不要在傷口上灑鹽，希望香港政府與民眾趕快對話，衝突趕快落幕，讓香港社會回歸正常。

新北市議員也詢問侯友宜會不會去中聯辦、香港？侯友宜說，他是新北市的市長，只想要好好地推動城市交流，目前沒有去香港的計畫。

(中時 )