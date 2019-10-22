人民日報點名批評《親愛的，熱愛的》中國地圖殘缺：原則問題需謹慎

中國大陸電競偶像劇《親愛的，熱愛的》今年8月曾因劇中使用缺少台灣與海南的地圖遭到網路熱議，陷入一場被質疑政治正確「地圖風波」，除引發大陸官方高度關注之外，網友也發起對該劇的批判與抵制。近日上海官方在公告對該劇組以「未經審核擅自登載不符合國家規定的地圖」為由開罰人民幣10萬元（合台幣44萬元）後，再度引發網友熱議，並在微博登上熱搜排行榜。

據《人民網》報導，大陸偶像劇《親愛的，熱愛的》因其在39集標示中國地圖的片段缺少了台灣、海南島，以及中印邊境東西兩段等4個地區。引發大陸網友熱議並發起抵制，上海上海市規劃和自然資源局官網也做出決定，針對劇組「未經審核擅自登載不符合國家規定的地圖」開罰10萬人民幣，此一官方決定再次吸引了大量網民討論，重新登上微博熱搜排行。

親愛的熱愛的劇照。（圖／新浪微博）

報導說，8月初事件剛發生時，男女主角皆於微博上發文澄清，以免受到波及。男主角李現以先前拍攝戲劇所著的軍裝「銘記革命先烈」，表示祖國一點都不能少，女主角楊紫則是轉發工作室聲明，表態始終堅持「一中原則」。而在執導《親愛的，熱愛的》的台灣導演翟友寧也在微博發文澄清，他表示自己不是台獨，「從來沒見過這地圖，他不能也不會做這樣的地圖，且中國地圖本來就不會是長這樣」。

雖然劇組積極表態，但這次因為地圖標示所引起的風波也讓所有放映平台皆將《親愛的熱愛的》暫時下架，等到地圖修改完成後再重新上架，造成劇組不小困擾。

親愛的熱愛的遭上海官方以「未經審核擅自登載不符合國家規定的地圖」為由，開罰人民幣10萬元。（圖／新浪娛樂）

不過，大陸網友則認為該劇組被罰款的反應是認為罰得太輕，不過也有網友引述大陸《地圖管理條例》第49條規定，違反本條例規定，應當送審而未送審的，責令改正，給予警告，沒收違法地圖或者附著地圖圖形的產品，可以處人民幣10萬元以下的罰款。顯示上海市府已經依法給予最高的罰款，但似乎還一能平息部份網友的怒火。

大陸官媒《人民日報》亦發表評論稱，「事關大是大非，不可不謹慎，不可夾帶私貨，更不可以演戲之名行演繹之實。誰在原則問題上試探和耍小聰明，誰就會翻車無疑，因為中國一點都不能少。」

(中時電子報)