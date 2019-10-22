2017年考上台大研究所的林姓男子，自承「蘿莉控」癖好，涉嫌在網路假冒身分，以假戀愛、閨蜜等方式脅迫、誘騙82名國中、國小女生及1名成年女子提供裸體不雅照，滿足其慾望，他再散布給同好，交換影像，甚至約少女外拍裸照、誘騙上床。經北檢起訴81條罪嫌，台北地方法院今天第二次開庭，林男出庭時仍一派輕鬆，面對鏡頭仍顧左右而言他。

林姓男子在2017年推甄上台大醫療器材與醫學影像研究所，但台大在林被逮捕後，已主動註銷其錄取資格，拒絕林入學就讀。

刑事局是在偵辦一起國中女生裸照網路散布案時，循線查出一名鄭姓男子利用國外網站做跳板，下載未成年裸露猥褻影像，於網路論壇張貼，吸引不特 定民眾下載，並依點擊率賺取廣告收益，逮捕鄭男6嫌。

警方事後從查扣大批猥褻影像檔案數位勘查溯源，發現林男就是拍攝這些影像的源頭「大戶」，於是持搜索票前往林男住處搜索，在電腦赫見120GB猥褻影像檔，甚至將被害少女設專屬檔案，還分門別類，標註學校、年級、姓名或暱稱。檢方訊後將林男5萬元交保。

根據警方調查，林男自2014年至2017年用LINE、BeeTalk、臉書私訊等通 訊軟體，假冒網路身分，專挑未成年，用假戀愛交往，或閨蜜互相欣 賞身體等理由，分別脅迫、誘騙82名少女及1名成年女子傳裸照，還指明特殊姿勢，滿足其性癖好，曾有少女事後反悔，他竟以公布照片 為要脅，逼迫繼續供照。

林男拍攝結束後，還將這些猥褻的照片散布給同好，用來交換其他不堪入目的猥褻影像，甚至惡劣的約多名少女外拍裸照並發生性關係或猥褻。

多名被害少女指認時，得知裸照被PO網，紛紛當場崩潰大哭，少女的家長更痛罵林是「變態王八蛋！」

林男向檢警坦承自己就是喜歡幼小的「蘿莉」，不愛成年人，但強調這些檔案是4年來自己網路誘騙，加上同好交換得來，當時還向檢方表示，「可不可以判我死刑。」檢方依一罪一罰，起訴林男81條罪嫌。目前地院尚在審理當中。

(中時電子報)