港男陳同佳傳出有意來台投案，但蔡政府拒收，還指港府政治操作，企圖將台灣納入「一中框架」。對於蔡政府說法，「宅神」朱學恒直接爆粗口「覽X啦」，說殺人通緝犯哪還分「有中共陰謀跟沒有中共陰謀的」，並質疑「人來就抓啊，執政黨在怕甚麼？」。

香港特區政府20日晚間8時許發表6點聲明，稱台灣殺人案的陳姓疑犯表示出獄後願到台灣自首，純粹出於自願。陸委會深夜也發出6點聲明回應，批港府企圖將台灣納入所謂的「一個中國」的政治框架下，我方絕不隨之起舞。

「覽蛋啦」，朱學恒今（22日）早在直接在臉書爆粗口，批「難道在台灣殺人的通緝犯還分有中共陰謀的跟沒有中共陰謀的，有中共陰謀的我們就不收不抓不起訴嗎?不是說司法獨立嗎？人來就抓啊，執政黨在怕甚麼？」

更酸說「這殺人的人渣很聰明，知道自己不會被判死刑，當然敢來投案啊！」。有網友立刻回應「所以黃芳彥這時候回來就對了」，獲得眾多網友按讚。

另有網友表示「我不解台灣的名嘴一直要求香港政府把罪證，用司法互助交給台灣，是什麼想法？香港警方做的筆錄事證，等嫌犯被台灣逮捕後，台檢方也是可以做的！怪了！」，宅神酸回：「可能還需要陳同佳的小學畢業紀念冊」。

更有人嘆「光這件事就可以讓執政者下台了，比玻璃心更玻璃，政治干預司法開惡例」、「這個例子在在顯示出主權&司法遇到政治都如此髮夾彎，誰還放心讓她來護主權」、「滿口主權獨立的意識形態，卻竟然放棄我國獨立自主司法管轄權，民進黨政府真是太沒有用了！」。

(中時電子報)