翁美春要以騎自行車的耐力承擔，有信心打贏立委選戰。（陳淑娥攝）

台中市立委第8選區（豐原、石岡、新社、東勢、和平）是民進黨艱困區，前市議員、立委參選人翁美春22日在多位議員陪同下，從豐原騎鐵馬到東勢，來回長達24公里；翁美春表示，面對強棒，她堅持以騎自行車的耐力承擔，有信心打贏選戰。

市議員謝志忠、蔡成圭、邱素貞、蕭隆澤、陳淑華等人，22日陪翁美春騎自行車展現團結力量，自東豐綠色走廊朴子口車站出發，騎到終點站東勢客家文物館，全程來回約24公里。

翁美春指出，山城是民進黨艱困選區，面對強棒，她會更加努力打拚，雖然路途漫長，很耗體力，但她堅持以騎自行車的耐力承擔，有信心打贏選戰；翁美春高喊「守護台灣，建設有春」口號，強調要進入國會捍衛台灣主權，為台中發聲、讓台中更好。

謝志忠表示，許多議員一起陪同翁美春「出任務」，自東豐鐵馬道出發，由豐原騎到東勢，代表從豐原拚到東勢，再從東勢拚回豐原；蔡成圭說，山城很久沒有民進黨立委，翁若當選，將讓綠色服務成一連線；邱素貞稱讚翁以親和力著稱，擔任13年議員，跨區服務案件不斷，常被支持者笑說是「不分區議員」。

(中時 )