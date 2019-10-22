蘇花公路114.5公里處，在今天（22日）中午時，有1輛聯結車與小客車發生擦撞，小客車上2名女性受到輕微擦傷，聯結車駕駛受有左上臂撕裂傷等傷勢，皆已送往醫院治療中。

宜蘭縣消防局接獲報案後，派遣蘇澳、南澳、馬賽分隊人車前往搶救，小客車2名女性左膝輕微擦傷、疼痛，聯結車則因發生擦撞後側翻，男性駕駛一度受困車內，左手臂受有撕裂傷及虎口撕裂傷，意識清楚，目前該路段暫維持單線雙向通車。

(中時 )