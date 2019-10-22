蘇花公路2車擦撞 3人傷 13:392019/10/22 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇花公路114.5公里處今天發生聯結車與小客車擦撞事故，造成3人受傷。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘇花公路114.5公里處，在今天（22日）中午時，有1輛聯結車與小客車發生擦撞，小客車上2名女性受到輕微擦傷，聯結車駕駛受有左上臂撕裂傷等傷勢，皆已送往醫院治療中。 宜蘭縣消防局接獲報案後，派遣蘇澳、南澳、馬賽分隊人車前往搶救，小客車2名女性左膝輕微擦傷、疼痛，聯結車則因發生擦撞後側翻，男性駕駛一度受困車內，左手臂受有撕裂傷及虎口撕裂傷，意識清楚，目前該路段暫維持單線雙向通車。 (中時 ) #聯結車 #小客車 #撕裂傷 #女性 #發生擦撞 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球35％女性企業家 滙豐：仍遇性別偏見 04:102019/10/18 產業特刊 全球35％女性企業家 滙豐：仍遇性別偏見 04:102019/10/18 產業特刊 國建署：女性較男性易骨質疏鬆 這病史更要小心 12:352019/10/18 生活 創造歷史!「全女性」太空漫步達標 20:442019/10/18 國際 清潔隊員工駕車撞護欄 火燒車身亡 21:142019/10/18 社會 社會熱門新聞 殺人犯有中共陰謀？宅神：覽X啦 - 社會 獨》陸軍269旅再傳自傷事件 士兵送醫搶救中 - 社會 徐國勇「港男殺港女」說 葉毓蘭4字轟爆 - 社會 陳同佳案 調查局退休戰神痛批蔡小孬孬 - 社會 就愛「小蘿莉」 高材生誘82少女拍裸照 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。