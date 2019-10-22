康軒文教周姓總務4年前在大樓9樓施工，使用中的鐵鎚榔頭突然與握把分離，擊中在1樓戶外戲水池學習游泳女童被擊中頭部；台北地院依業務過失傷害罪將周男判刑4月、可易科罰金12萬，高院考量該公司已與女童家屬和解，維持原刑度但讓周男獲緩刑2年。

2015年11月17日下午1時許，周男在新北市新店區康軒文教大樓9樓外牆施作固定安全網，及安全繩的安全釘釘入牆面修繕工程，但因使用不慎致榔頭擊中在戲水池學習游泳的4歲女學童頭部，造成她顱骨陷入性骨折及頭皮多處折裂傷，周男主動警方自首犯罪。

(中時 )