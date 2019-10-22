天外飛來鐵槌 游泳中女童被擊中 13:452019/10/22 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北地院資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 康軒文教周姓總務4年前在大樓9樓施工，使用中的鐵鎚榔頭突然與握把分離，擊中在1樓戶外戲水池學習游泳女童被擊中頭部；台北地院依業務過失傷害罪將周男判刑4月、可易科罰金12萬，高院考量該公司已與女童家屬和解，維持原刑度但讓周男獲緩刑2年。 2015年11月17日下午1時許，周男在新北市新店區康軒文教大樓9樓外牆施作固定安全網，及安全繩的安全釘釘入牆面修繕工程，但因使用不慎致榔頭擊中在戲水池學習游泳的4歲女學童頭部，造成她顱骨陷入性骨折及頭皮多處折裂傷，周男主動警方自首犯罪。 (中時 ) #游泳 #女童 #榔頭 #學習 #大樓 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北101大樓要賺現金 降低借款槓桿 19:242019/10/18 財經 勞動部機器人賽 偏鄉8歲女童來挑戰 18:502019/10/19 生活 李宥彤奪竹市全運會女子游泳項目首金 14:282019/10/20 生活 總統釣魚初體驗 蔡英文：好玩又可學習 16:052019/10/20 政治 金大赴印尼搶學生 明年25人報名就讀 16:322019/10/20 生活 熱心牙醫偏鄉義診 敏惠醫專師生助陣兼學習 16:322019/10/20 生活 國中數位學習僅15％ 遠低於國際平均53％ 10:562019/10/21 生活 韓國瑜逗女童也被狂酸 小孩爸爸說話了 14:342019/10/21 政治 女兒被拿來當黑韓工具 韓粉爸氣炸再發文還原現場 16:252019/10/21 政治 全英文逃脫賽 Janet學霸當關主挑戰學生 17:562019/10/21 生活 社會熱門新聞 殺人犯有中共陰謀？宅神：覽X啦 - 社會 獨》陸軍269旅再傳自傷事件 士兵送醫搶救中 - 社會 陳同佳案 調查局退休戰神痛批蔡小孬孬 - 社會 徐國勇「港男殺港女」說 葉毓蘭4字轟爆 - 社會 就愛「小蘿莉」 高材生誘82少女拍裸照 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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