韓國瑜回應台南沙灘事件。

國民黨總統參選人韓國瑜日前到台南市黃金海岸舉辦淨灘公益活動，但有媒體報導狂酸韓國瑜周日在沙灘逗女童，不僅女童拒喊「凍蒜」，還拒絕韓幫忙挖沙，似乎暗指韓不受歡迎；對於這些不實新聞造成小朋友家屬的困擾，韓國瑜在臉書上表示歉意。

韓國瑜表示，當時他在沙灘上剛好看到一對可愛的小小孩在玩沙，於是走過去和他們打個招呼；小朋友還很小，非常可愛，但看到一大群人難免有些緊張。簡單互動後，和他們合個影就離開了；感覺兩個小傢伙在海灘上玩得開心又愉快。

但當晚的新聞報導，用了「不太歡迎」的新聞標題，讓這位父親非常失望，在臉書上貼文說自己「心情從興奮到憤怒！」他在臉書發文不解表示，為什麼要拿女兒遇到一群陌生人的正常反應當成一則新聞？

因為部份媒體的刻意報導，造成他們的困擾，韓國瑜對此感到非常抱歉；這對年輕的父母，很幸運有一個國慶寶寶、還有一個元旦寶寶，祝福這一家人永遠幸福平安、健康快樂。

(中時電子報)