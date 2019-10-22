冠德（2520）Global Mall板橋車站首度出現「一幻拉麵X胡同居酒屋」跨界餐廳，結合蝦味拉麵、串燒、秤重牛排、精釀啤酒的跨界夢幻組合，讓肉控與拉麵一次吃滿吃夠。

為迎來三環三線即將年底通車，原本三鐵共構的Global Mall板橋車站店，近期改裝幅度超過一成，多個獨家或新北首店輪番登場，人潮數成長超過二成、業績成長超過一成，其中餐飲新櫃如新葡苑「點心」最高日銷千顆萌系流沙包，新北首店「錦拉麵」用餐人潮不斷，限定口味「醬油雞排麵」更是日銷超過500碗。

緊接著24日更推出全台首店「一幻拉麵X胡同居酒屋」，結合蝦味拉麵、日式串燒、秤重牛排、及手壓精釀啤酒，跨界重量級的夢幻組合一次品嚐。目前試營運期間還有牛排五折優惠，跨界胡同居酒屋座位共有50席，包含有吧檯、景觀立食區及多人座位，無疑可提供待車或轉運族與在地全家型客群一次滿足，連結二樓戶外餐廳還有乾杯燒肉等，營業時間至晚上11時，為近期正夯的深夜食堂提供更多宵夜好去處。

下班後想來點串燒小酌與近期最夯的「吃多少、算多少」秤重牛排，為「一幻拉麵X胡同居酒屋」獨家菜色，搭配金色三麥精釀啤酒，有望成為車站「下班後」匯集重地。

(工商 )