美國地質調查所（USGS）表示，大洋洲國家薩摩亞外海今天發生規模6.0地震。

根據美國地質調查所數據，這起地震震源深度89公里，震央在薩摩亞首都阿庇亞（Apia）西南方169公里。

目前尚未立即傳出災損或傷亡。

(中央社)