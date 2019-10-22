前總統馬英九22日應邀出席「永續能源之路高峰論壇」，會前，發表對陳同佳案的公開聲明，在朗讀聲明稿時，馬英九讀到「將心比心，我也是兩個女兒的爸爸」的段落時，開始語帶哽咽，向蔡政府呼籲，蔡總統，您不在乎，我們在乎，請讓殺人犯來台投案。（鄧博仁攝）

港女命案兇嫌陳同佳願來臺投案引發爭議，蔡政府口徑一致擬拒收，引發爭議。前總統馬英九今對此事發表聲明，講到激動處更哽咽表示，這是一條人命，將心比心，他也是兩個女兒的爸爸，想到被害人爸媽心中的痛，他非常難過，「蔡總統，您不在乎，我們在乎」。對此，前國民黨黨員、「草協聯盟」發起人李正皓直言，馬英九正在向韓國瑜示範如何當一個「合格」的總統候選人，速度、高度、態度、精準度，缺一不可。

馬英九今表示，看到這幾天蔡政府對於陳同佳案荒腔走板的發言，他非常難過。一個被檢察官通緝的香港殺人犯，要來臺灣投案卻被拒絕，「我們的總統嘴巴高喊主權，實際上卻放棄我們的司法管轄權」。他說昨天政府各部門的發言，證實蔡政府確實是以政治考量處理陳同佳案，證明蔡政府重視選舉算計，更勝於人權保障與正義伸張。

對此，李正皓在臉書指出，馬英九正在向韓國瑜示範如何當一個「合格」的總統候選人，速度、高度、態度、精準度，缺一不可。針對陳同佳案，馬英九首先於20日上午11點38分向蔡英文政府開炮；而韓國瑜則於21日上午10點51分針對此事回應。至於高度與態度，李說馬英九不與蔡英文打嘴炮，專挑兩岸、臺港議題交鋒，這是總統的高度；而受訪時真情流露是態度。

至於精準度，李正皓說馬英九今早受訪時照稿念的談話內容與之後馬的臉書文近幾乎一字不差。他說照稿念的馬雖然無趣，但確保不會鬧笑話，兩岸、外交是最重視「辭令」的領域，每一字、每一句都有意義，這是總統對於專業領域該有的精準度。

李正皓認為，若說馬英九做戲、矯情也好，但事實就是馬英九成功重新把民進黨拖回陳同佳的戰場；對比蘇貞昌、徐國勇昨日的巧言辯解，更突顯民進黨政府對此事的無力反擊。

(中時電子報)