網友留言。（摘自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書網頁）

前總統陳水扁為了完成台獨的夢想，可說是拚盡今生不遺餘力，更以自己的人生做為賭注，喊出「忍心看阿扁從地球消失嗎」？不過慘遭宅神朱學恒立馬神回「忍心請+1」，網友笑翻，紛紛大讚回得好，更譏諷阿扁看來很健康，該是回籠的時候了！

陳水扁在臉書發文表示，為了實現救阿扁一命的恩情人台灣聖山創始人楊緒東醫師完成生前遺志，阿扁力挺「一邊一國行動黨」延續台灣獨立建國的香火，堅持走「台灣中國，一邊一國」的台灣國家路。「一邊一國行動黨」從黨中央只有一張桌子開始，雖然沒錢沒人，甚至下個月的員工薪水都可能發不出來，阿扁仍然不放棄，阿扁也一定會站出來，縱使再度回籠甚或犧牲性命，也要戰到明年1月11日！

阿扁文末更引用日本前首相岸信介的哲思，表示「人到80歲就不要管大小事。阿扁還有10年人生歲月可以為台灣獨立建國運動盡心盡力」。只怕「一邊一國行動黨」在不分區立委拿不到政黨票，阿扁先見笑「死」了！

阿扁的一片丹心，讓朱學恒看得好生感動，直接在臉書表示他忍心讓阿扁回到監獄，寫著「忍心請+1」，底下網友迴響熱烈，也紛紛表示，「超期待回籠」、「這麼健康又能保外的真的是沒見過」、「+1該是回去休息室好好休息了」、「go ahead ～社會已經對您很寬容了」！

(中時電子報)