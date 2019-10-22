竹南分局一口氣補進28名警專36期的畢業生。〔竹南分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

警察專科學校第36期畢業生，經參加考試院四等警察人員特考通過後，近日統一分發至各縣市警察局任職，苗栗縣警局竹南分局這次一口氣獲得28名生力軍補入分局，警力缺口一次到位，有效提升分局應勤能力。

竹南分局這次一口氣接受28名生力軍，分局長張文川為了讓新進人員報到後，能儘速熟悉環境及勤務內容，特別要求指派各單位績優警員擔任輔導員，採「師徒制」引領新人們學習警察工作及執行各項勤務。其中後龍分駐所新進警員陳柏均曾於今年寒假至後龍所實習，實習期間由警員金育煒指導，陳員認為獲益良多，特地選擇竹南分局開始警職生涯，與師父金育煒再續師徒情緣，實務訓練期間也將由金員繼續擔任輔導員，帶領陳員迅速融入苗警團隊。

分局長張文川勉勵年輕人全面要求自我，做好警察工作，秉持「警察初衷」，面對新的環境挑戰都能全力以赴，在前輩的帶領下，用心學習累積經驗，發揮所長，在工作崗位全心全力投入，穩定苗栗治安。

(中時 )