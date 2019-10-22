新埔分局查獲「化骨水」，避免鳳山溪被汙染，副縣長陳見賢（左二）頒發獎勵金給有功人員。（羅浚濱攝）

新竹縣警局從9月15日至10月15日執行「守護國土專案」，查緝破壞國土及環保案件成果豐碩，其中，新埔分局及時查獲「化骨水」，避免鳳山溪被汙染最受矚目，副縣長陳見賢22日頒發獎勵金慰勉有功個人員的辛勞。

陳見賢表示，本次專案行動成果亮眼，查獲破壞國土案4件5人，廢棄物清理法案28件52人，其中違反廢清法案多為外縣市不肖業者， 載運廢棄土方等廢棄物到縣內傾倒。

新竹縣警局保護國土成果豐碩，副縣長頒獎獎勵有功員警。(羅浚濱攝)

縣警局長黃家琦說，為貫徹縣長楊文科在縣務會報指示全面打擊環保犯罪，今年度查緝破壞國土和環保案件與去年同期相比，增加26件增加近1倍，其中以破獲棄置「化骨水」案件最受到矚目。

新埔分局9月24日獲報，竹31線鳳山溪旁農業道路內，遭人堆置7桶桶裝不明液體，專案小組調查發現陳姓及劉姓嫌犯，違法棄置俗稱「化骨水」的有毒事業廢棄物「氫氟酸」，將2嫌拘提到案並經法院裁定羈押。

專案人員為追查幕後黑心集團，兵分3路至桃園觀音、大園及新屋區執行搜索，現場查扣堆高機1輛、貝可1噸桶39桶、50加侖鐵桶14桶及1批相關證物，成功防止未經合法處理的有毒溶劑遭棄。

黃家琦強調，縣警局會持續強力打擊環保犯罪，維護國土生態，並精進強化打擊犯罪效能，讓縣民擁有1個安心、美好的家園。

新竹縣警局去年「偵辦濫墾山坡地案件」，警政署評核為全國績優單位，農委會並頒發「108年坡地金育獎-績優警政單位」榮譽獎牌。

(中時 )