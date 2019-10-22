警方到場逮捕黃姓男子。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

今上午11時許，新北市新莊區一名36歲的黃姓男子酒後與30歲的曾姓妻子在家中發生口角，竟持菜刀砍傷妻子頭部，妻子嚇得趕緊跑下樓向保全求救，警方到場後，趕緊將她送往輔大醫院治療，頭部約有5公分的撕裂傷，所幸並無大礙，警方目前已將黃姓男子帶回派出所，進一步釐清事發經過。

(中時 )