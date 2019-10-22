莽夫酒後家暴 持菜刀猛砍傷妻子頭 14:032019/10/22 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今上午11時許，新北市新莊區某社區發生一起家暴案，丈夫持刀砍傷妻子頭部。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警方到場逮捕黃姓男子。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) 今上午11時許，新北市新莊區一名36歲的黃姓男子酒後與30歲的曾姓妻子在家中發生口角，竟持菜刀砍傷妻子頭部，妻子嚇得趕緊跑下樓向保全求救，警方到場後，趕緊將她送往輔大醫院治療，頭部約有5公分的撕裂傷，所幸並無大礙，警方目前已將黃姓男子帶回派出所，進一步釐清事發經過。 (中時 ) #妻子 #頭部 #黃姓男 #警方 #男子 也許您會感興趣 推薦閱讀 95歲先生陪老伴變笨 04:102019/10/18 藝文副刊 前立委罵高鐵女服務員「笨蛋」 公然侮辱起訴 15:132019/10/18 社會 擁最高安全許可 美華裔上尉走私軍火至陸被捕 06:522019/10/20 國際 淹水來不及逃 殘疾爺遺言萬人淚崩 08:102019/10/20 日常 宜蘭老翁鋸管爆頭慘死 證實疑來自軍方未爆彈 21:242019/10/20 社會 男抓姦帶走保險套 檢察官不認帳 14:002019/10/21 社會 小室哲哉與妻子KEIKO協調離婚中 贍養費問題談不攏 23:092019/10/21 娛樂 B2搞定丈母娘擄獲嫩妻 04:102019/10/22 娛樂新聞 妻罹癌病逝 新郎忍淚辦婚禮網心碎 11:282019/10/22 日常 心碎！綠帽夫見妻滑進摩鐵 苦等8hr內褲男來開門 12:322019/10/22 社會 社會熱門新聞 殺人犯有中共陰謀？宅神：覽X啦 - 社會 獨》陸軍269旅再傳自傷事件 士兵送醫搶救中 - 社會 陳同佳案 調查局退休戰神痛批蔡小孬孬 - 社會 徐國勇「港男殺港女」說 葉毓蘭4字轟爆 - 社會 就愛「小蘿莉」 高材生誘82少女拍裸照 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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